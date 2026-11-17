Volkswagen объявил цены на новый электрический кроссовер ID. Cross в Великобритании. Компания откроет заказы на версии Life и Style с батареей ёмкостью 52 кВт·ч и двигателем мощностью 211 PS 19 ноября 2026 года. Их стоимость будет начинаться от 30 260 фунтов стерлингов, сообщает Electrek.

Цены и сроки продаж

Версия ID. Cross Life с батареей на 52 кВт·ч будет стоить от 30 260 фунтов, а комплектация Style — от 33 675 фунтов. По данным Volkswagen, максимальный запас хода автомобиля с такой батареей составит до 265 миль по циклу WLTP.

Более доступные модификации с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 37 кВт·ч ожидаются в продаже в январе 2027 года. ID. Cross Life с такой батареей оценили от 26 985 фунтов, а Style — от 30 400 фунтов. Их заявленный запас хода составляет до 194 миль по циклу WLTP.

Volkswagen также заявил, что версии с батареей на 52 кВт·ч соответствуют условиям британской государственной субсидии на электромобили в размере 1 500 фунтов. Право на такую поддержку для моделей с батареей на 37 кВт·ч ещё должно быть подтверждено.

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Характеристики электрического кроссовера

ID. Cross является электрическим аналогом Volkswagen T-Cross — самого маленького и доступного кроссовера марки в Европе и Великобритании. Длина модели составляет 4 153 мм, салон рассчитан на пятерых пассажиров. Объём багажника достигает 475 литров, а со сложенными задними сиденьями — до 1 345 литров.

В зависимости от версии максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током составляет 88 или 105 кВт. Volkswagen утверждает, что зарядить батарею с 10% до 80% можно за время от 23 минут. Все модификации также получат функцию V2L, позволяющую использовать автомобиль как источник питания для внешних устройств.

В салоне установят 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и 12,9-дюймовый экран мультимедийной системы. Компания вернула физические кнопки для управления климат-контролем и другими функциями автомобиля.

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