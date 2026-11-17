Volkswagen ogłosił ceny nowego elektrycznego crossovera ID. Cross w Wielkiej Brytanii. Firma otworzy zamówienia na wersje Life i Style z akumulatorem o pojemności 52 kWh oraz silnikiem o mocy 211 PS 19 listopada 2026 roku. Ich ceny będą zaczynać się od 30 260 funtów, informuje Electrek.

Ceny i terminy sprzedaży

Wersja ID. Cross Life z akumulatorem o pojemności 52 kWh będzie kosztować od 30 260 funtów, a wariant Style — od 33 675 funtów. Według Volkswagena maksymalny zasięg samochodu z takim akumulatorem wyniesie do 265 mil w cyklu WLTP.

Tańsze wersje z litowo-żelazowo-fosforanowym akumulatorem o pojemności 37 kWh mają trafić do sprzedaży w styczniu 2027 roku. ID. Cross Life z takim akumulatorem wyceniono od 26 985 funtów, a Style — od 30 400 funtów. Ich deklarowany zasięg wynosi do 194 mil w cyklu WLTP.

Volkswagen oświadczył również, że wersje z akumulatorem o pojemności 52 kWh spełniają warunki brytyjskiej państwowej dopłaty do pojazdów elektrycznych w wysokości 1 500 funtów. Uprawnienie do takiego wsparcia dla modeli z akumulatorem o pojemności 37 kWh musi jeszcze zostać potwierdzone.

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Specyfikacja elektrycznego crossovera

ID. Cross jest elektrycznym odpowiednikiem Volkswagena T-Cross — najmniejszego i najtańszego crossovera marki w Europie i Wielkiej Brytanii. Model ma 4 153 mm długości, a jego wnętrze jest przeznaczone dla pięciu pasażerów. Pojemność bagażnika sięga 475 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń — do 1 345 litrów.

W zależności od wersji maksymalna moc szybkiego ładowania prądem stałym wynosi 88 lub 105 kW. Volkswagen twierdzi, że akumulator można naładować od 10% do 80% w czasie od 23 minut. Wszystkie wersje będą także wyposażone w funkcję V2L, która umożliwia wykorzystanie samochodu jako źródła zasilania dla zewnętrznych urządzeń.

We wnętrzu znajdą się 10,25-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz 12,9-calowy ekran systemu multimedialnego. Firma przywróciła fizyczne przyciski do sterowania klimatyzacją i innymi funkcjami samochodu.

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