大众公布了新款 ID. Cross 电动跨界车在英国的售价。该公司将于2026年11月19日开放搭载52千瓦时电池和211 PS电机的 Life 与 Style 版本订购，起售价为30,260英镑，Electrek报道。

售价和销售时间

搭载52千瓦时电池的 ID. Cross Life 版本起售价为30,260英镑，Style 配置起售价为33,675英镑。大众表示，配备该电池的车辆按 WLTP 工况计算的最大续航里程将达到265英里。

搭载37千瓦时磷酸铁锂电池的更实惠版本预计将于2027年1月上市。配备该电池的 ID. Cross Life 起售价为26,985英镑，Style 起售价为30,400英镑。其宣称的 WLTP 工况续航里程最高为194英里。

大众还表示，搭载52千瓦时电池的版本符合英国政府1,500英镑电动汽车补贴的条件。搭载37千瓦时电池的车型是否有资格获得该支持仍有待确认。

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电动跨界车的规格

ID. Cross 是大众 T-Cross 的纯电动对应车型，后者是该品牌在欧洲和英国最小、最实惠的跨界车。该车型车长为4,153毫米，车内可容纳五名乘客。后备厢容积为475升，放倒后排座椅后可达1,345升。

根据版本不同，直流快速充电的最大功率为88或105千瓦。大众称，电池从10%充至80%最快可在23分钟内完成。所有版本还将配备 V2L 功能，可将车辆用作外部设备的电源。

车内将配备10.25英寸数字仪表盘和12.9英寸多媒体系统屏幕。该公司恢复了用于控制空调及车辆其他功能的实体按键。

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