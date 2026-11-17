W Izraelu historyk Uniwersytetu w Tel Awiwie Amir Teicher zbadał nazistowskie rasowe karty SS, w których ludzi klasyfikowano według 21 cech fizycznych. Jak informuje Jerusalem Post, jego artykuł ukazał się 1 listopada w czasopiśmie Berichte zur Wissenschaftsgeschichte i opiera się na dokumentach wojennych przechowywanych w Federalnym Archiwum Niemiec.

Oceny cech fizycznych

Egzaminatorzy zapisywali cechy na ujednoliconych formularzach i wystawiali oceny od jednego do pięciu. Osobno odnotowywali rzekomy skład rasowy danej osoby, jej przydatność dla SS oraz klasyfikację rodziny.

Wśród cech wpisywanych do kart były nos, kolor oczu, kształt potylicy, tekstura włosów i owłosienie ciała. Potylicę można było oznaczyć jako wypukłą, zaokrągloną lub płaską, a włosy klasyfikowano od prostych po ciasno kręcone.

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Selekcja do germanizacji

Te pseudonaukowe badania były częścią nazistowskiej polityki poszukiwania osób uznawanych za nadające się do germanizacji na okupowanych terytoriach Europy. Według Taichera specjaliści SS zbadali podczas wojny ponad milion osób.

Historyk rozpoczął projekt badawczy w 2019 roku. Zwrócił uwagę, że podczas przekształcania odręcznych oznaczeń w dane mogą zostać utracone ważne informacje: znaczenie mogło mieć nawet położenie znaku wewnątrz rubryki. Obecny artykuł poświęcono metodom pracy z kartami, natomiast wnioski dotyczące logiki decyzji egzaminatorów Teicher planuje przedstawić osobno.

Skutki selekcji rasowej można prześledzić między innymi po zniszczeniu czeskiej wsi Lidice w czerwcu 1942 roku. Według Muzeum Pamięci Holokaustu Stanów Zjednoczonych pracownicy SS zbadali dzieci ze wsi, które wysłano do okupowanej Polski, i wybrali dziewięcioro do germanizacji. Nadano im niemieckie imiona, uczono języka niemieckiego i przekazano niemieckim rodzinom zastępczym w ramach programu Lebensborn. Władze niemieckie zabiły około 80 innych dzieci z Lidic, które nie zostały wybrane; dostępne dane wskazują, że zagazowano je w ośrodku zagłady Chełmno.

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