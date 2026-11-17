В Галифаксе, Канада, в начале ежегодной встречи Консорциума североатлантических гладких китов обнародовали новую перепись популяции: в 2025 году она насчитывала 382 особи против 389 годом ранее. Это означает снижение примерно на 1,8%.

Исследование подготовили ученые Центра океанической жизни Anderson Cabot при Аквариуме Новой Англии и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Как сообщает Mongabay, число самок репродуктивного возраста осталось на уровне 73.

Угрозы для популяции

Североатлантические гладкие киты имеют статус вида, находящегося на грани исчезновения, по классификации Международного союза охраны природы. Основными угрозами для них остаются запутывание в рыболовных снастях и столкновения с судами. По оценке NOAA, более 85% китов этого вида хотя бы раз запутывались в рыболовных снастях, а примерно 60% — неоднократно.

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Киты часто кормятся и отдыхают вблизи поверхности воды, однако их трудно заметить из-за темной окраски и отсутствия спинного плавника. Их ареал пересекается с оживленными морскими маршрутами и портами восточного побережья США. С 2017 года NOAA фиксирует необычное событие массовой смертности: в период с 2017 по 2026 год сообщалось о гибели 43 китов, тяжелых травмах у 41 животного и еще 92 случаях травм или ухудшения состояния здоровья.

Рекордное число детенышей

Одновременно перепись зафиксировала положительный показатель: в 2025 году родились 24 детеныша — больше всего с 2009 года. В популяции также появились три новые матери. Однако самки начинают размножаться примерно в 10-летнем возрасте, поэтому для восстановления численности детеныши должны дожить до репродуктивного возраста.

Ученая Хезер Петтис, которая возглавляет программу исследований гладких китов в Центре Anderson Cabot, отметила, что популяция еще не вышла на четкую траекторию восстановления. Она также выразила обеспокоенность возможным ослаблением в США правил относительно скорости судов и отсрочкой новых требований к снастям для промысла омаров и крабов.

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