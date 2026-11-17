在加拿大哈利法克斯举行的北大西洋露脊鲸联盟年度会议开幕时，公布了一项新的种群普查：2025年该种群数量为382头，而一年前为389头。这意味着数量下降了约1.8%。

这项研究由新英格兰水族馆安德森·卡博特海洋生命中心以及美国国家海洋和大气管理局的科学家完成。据Mongabay报道，处于繁殖年龄的雌鲸数量维持在73头。

种群面临的威胁

根据国际自然保护联盟的分类，北大西洋露脊鲸属于极危物种。对它们的主要威胁仍然是被渔具缠住以及与船只相撞。美国国家海洋和大气管理局估计，超过85%的该物种鲸类至少曾一次被渔具缠住，约60%曾多次被缠住。

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鲸类经常在水面附近觅食和休息，但由于其深色体色以及没有背鳍，很难被发现。它们的活动范围与美国东海岸繁忙的海上航线和港口重叠。自2017年以来，美国国家海洋和大气管理局一直记录到一次异常死亡事件：2017年至2026年间，报告了43头鲸死亡、41头动物严重受伤，以及另外92起受伤或健康状况恶化的案例。

创纪录的幼鲸数量

与此同时，普查也记录到一项积极指标：2025年出生了24头幼鲸，为2009年以来最多。种群中还出现了3头新晋母鲸。然而，雌鲸大约在10岁时才开始繁殖，因此幼鲸必须存活至繁殖年龄，种群数量才能恢复。

安德森·卡博特中心露脊鲸研究项目负责人、科学家希瑟·佩蒂斯指出，该种群尚未进入明确的恢复轨道。她还对美国可能放宽船只航速规定，以及推迟对龙虾和螃蟹捕捞装备提出新要求表示担忧。

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