W Halifaxie w Kanadzie, na początku dorocznego spotkania Konsorcjum Wielorybów Biskajskich Północnego Atlantyku, opublikowano nowy spis populacji: w 2025 roku liczyła ona 382 osobniki wobec 389 rok wcześniej. Oznacza to spadek o około 1,8%.

Badanie przygotowali naukowcy z Anderson Cabot Center for Ocean Life przy Akwarium Nowej Anglii oraz amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej. Jak podaje Mongabay, liczba samic w wieku rozrodczym pozostała na poziomie 73.

Zagrożenia dla populacji

Wieloryby biskajskie północnoatlantyckie mają status gatunku krytycznie zagrożonego według klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Głównymi zagrożeniami pozostają dla nich zaplątanie w sprzęt rybacki oraz kolizje ze statkami. Według szacunków NOAA ponad 85% wielorybów tego gatunku co najmniej raz zaplątało się w narzędzia połowowe, a około 60% — wielokrotnie.

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Wieloryby często żerują i odpoczywają blisko powierzchni wody, lecz trudno je zauważyć ze względu na ciemne ubarwienie i brak płetwy grzbietowej. Ich zasięg pokrywa się z ruchliwymi szlakami morskimi i portami wschodniego wybrzeża USA. Od 2017 roku NOAA odnotowuje nietypowe zdarzenie masowej śmiertelności: między 2017 a 2026 rokiem zgłoszono śmierć 43 wielorybów, ciężkie obrażenia 41 zwierząt oraz kolejne 92 przypadki obrażeń lub pogorszenia stanu zdrowia.

Rekordowa liczba cieląt

Jednocześnie spis odnotował pozytywny wskaźnik: w 2025 roku urodziły się 24 cielęta — najwięcej od 2009 roku. W populacji pojawiły się także trzy nowe matki. Samice zaczynają jednak rozmnażać się w wieku około 10 lat, dlatego cielęta muszą dożyć wieku rozrodczego, aby populacja mogła się odbudować.

Naukowczyni Heather Pettis, która kieruje programem badań nad wielorybami biskajskimi w Anderson Cabot Center, zaznaczyła, że populacja nie weszła jeszcze na wyraźną ścieżkę odbudowy. Wyraziła również zaniepokojenie możliwym złagodzeniem w USA przepisów dotyczących prędkości statków oraz opóźnieniem nowych wymogów dotyczących sprzętu używanego w połowach homarów i krabów.

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