在耶路撒冷，以色列前总检察长阿维哈伊·曼德尔布利特在总理本雅明·内塔尼亚胡的审判中表示，他下令停止窃听内塔尼亚胡的助手纳坦·埃谢尔。据《耶路撒冷邮报》报道，曼德尔布利特认为，调查人员本应事先获得他的许可才能开展此类行动。

未经批准的窃听

曼德尔布利特在耶路撒冷地区法院作证已进入第六天。他解释说，警方拥有进行窃听的法院授权令，但没有事先告知他这项行动。这名前总检察长表示，窃听一名处理内塔尼亚胡个人、政治和外交事务的人，可能会录下敏感谈话。

曼德尔布利特表示，在得知这项行动后，他“非常愤怒”，并下令停止监控。他无法回忆被截获的谈话是否包含具体的政治材料。

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辩方与控方的立场

内塔尼亚胡的律师阿米特·哈达德称，窃听的真正目标是总理，而埃谢尔是监听其谈话的途径。检察官凯伦·茨维兰反驳称，该授权令涉及对埃谢尔本人的怀疑，而提及内塔尼亚胡并不意味着文件中列出的所有可能违法行为都与总理有关。

在询问期间，还提出了曼德尔布利特对调查行动授权范围的问题。他表示，自己批准了调查方向，但并未要求警方就每一项具体行动都与他协调。

哈达德还专门询问了第1000号案件的初始阶段，该案涉及内塔尼亚胡据称从富有商人处获得的昂贵礼物。总理在该案中被控欺诈和背信，他否认有罪。律师称，调查人员在核查一套与商人詹姆斯·帕克有关的公寓以及阿农·米尔昌赠送的礼物时，可能超出了授权范围。曼德尔布利特回答说，他不记得所提及的详细指示，也不记得调查人员曾违反这些限制行事。

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