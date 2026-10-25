W Jerozolimie były prokurator generalny Izraela Awichaj Mandelblit zeznał podczas procesu premiera Binjamina Netanjahu, że nakazał przerwać podsłuch jego współpracownika Natana Eszela. Według Jerusalem Post Mandelblit uważał, że śledczy powinni byli wcześniej uzyskać jego zgodę na taką operację.

Podsłuch bez zgody

Mandelblit zeznawał w Sądzie Okręgowym w Jerozolimie szósty dzień. Wyjaśnił, że policja miała sądowy nakaz podsłuchu, jednak nie poinformowano go wcześniej o operacji. Według byłego prokuratora generalnego podsłuchiwanie osoby zajmującej się osobistymi, politycznymi i dyplomatycznymi sprawami Netanjahu mogło doprowadzić do nagrania wrażliwych rozmów.

Gdy dowiedział się o operacji, Mandelblit, jak powiedział, był „bardzo rozgniewany” i nakazał przerwać inwigilację. Nie potrafił sobie przypomnieć, czy przechwycone rozmowy zawierały konkretne materiały polityczne.

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Stanowiska obrony i oskarżenia

Adwokat Netanjahu Amit Hadad twierdził, że rzeczywistym celem podsłuchu był premier, a Eszel był sposobem na słuchanie jego rozmów. Prokuratorka Keren Cwiran zaprzeczyła: według niej nakaz dotyczył podejrzeń wobec samego Eszela, a wzmianki o Netanjahu nie oznaczają, że wszystkie możliwe przestępstwa wskazane w dokumencie dotyczyły premiera.

Podczas przesłuchania poruszono również kwestię granic zgód Mandelblita na działania śledcze. Oświadczył, że sankcjonował kierunki śledztwa, ale nie wymagał uzgadniania z nim każdej pojedynczej czynności policji.

Hadad osobno pytał o początkowy etap sprawy nr 1000, dotyczącej drogich prezentów, które Netanjahu miał rzekomo otrzymać od zamożnych biznesmenów. Premier jest w tej sprawie oskarżony o oszustwo i nadużycie zaufania, a on zaprzecza winie. Adwokat zasugerował, że śledczy mogli przekroczyć zakres zezwolenia podczas sprawdzania mieszkania powiązanego z biznesmenem Jamesem Packerem oraz prezentów od Arnona Milczana. Mandelblit odpowiedział, że nie pamięta szczegółowych instrukcji, o których mowa, ani nie przypomina sobie, by śledczy działali wbrew takim ograniczeniom.

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