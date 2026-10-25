В Иерусалиме бывший генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил на судебном процессе по делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что приказал прекратить прослушивание его соратника Натана Эшеля. По данным Jerusalem Post, Мандельблит считал, что следователи должны были заранее получить его разрешение на такую операцию.

Прослушивание без согласования

Мандельблит давал показания в Окружном суде Иерусалима шестой день. Он пояснил, что у полиции был судебный ордер на прослушивание, однако его заранее не уведомили об операции. По словам бывшего генпрокурора, прослушивание человека, который занимался личными, политическими и дипломатическими делами Нетаньяху, могло привести к записи чувствительных разговоров.

Узнав об операции, Мандельблит, по его словам, был «очень разгневан» и распорядился прекратить слежку. Он не смог вспомнить, содержали ли перехваченные разговоры конкретные политические материалы.

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Позиции защиты и обвинения

Адвокат Нетаньяху Амит Хадад утверждал, что настоящей целью прослушивания был премьер-министр, а Эшель стал способом слушать его разговоры. Прокурор Керен Цвиран возразила: по ее словам, ордер касался подозрений в отношении самого Эшеля, а упоминания Нетаньяху не означают, что все указанные в документе возможные правонарушения касались премьера.

Во время допроса также был поднят вопрос о пределах разрешений Мандельблита на следственные действия. Он заявил, что санкционировал направления расследования, но не требовал согласовывать с ним каждое отдельное действие полиции.

Хадад отдельно спрашивал о начальном этапе дела №1000, которое касается дорогих подарков, якобы полученных Нетаньяху от состоятельных бизнесменов. Премьер-министр обвиняется по этому делу в мошенничестве и злоупотреблении доверием, он отрицает вину. Адвокат предположил, что следователи могли выйти за пределы разрешения при проверке квартиры, связанной с бизнесменом Джеймсом Пэкером, и подарков от Арнона Мильчана. Мандельблит ответил, что не помнит подробных указаний, о которых шла речь, и не припоминает, чтобы следователи действовали вопреки таким ограничениям.

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