《巴黎协定》履行与遵约委员会将刚果民主共和国、塞内加尔和朝鲜列为未提交国家自主贡献（NDC）、且未回应协助制定气候计划提议的国家。Climate Home News对此进行了报道。

这三个国家的名称被列入委员会年度报告的注释中。报告指出，作出这一决定是为了促进互动。刚果民主共和国、塞内加尔和朝鲜的代表受邀于2027年初参加委员会会议，以确定可能存在的困难和限制。

未回应联络

委员会7月表示，12个国家未回应多次就未提交NDC原因进行讨论的尝试。9月，委员会成员决定在提交给COP气候峰会的年度报告中点名系统性失联的国家。

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在报告发布时，只有刚果民主共和国、塞内加尔和朝鲜既未提交NDC或两年期透明度报告，也未回应委员会的任何消息，尽管委员会曾多次提醒。报告同时指出，延误可能与各国的国家能力及具体情况有关。

《巴黎协定》规定的义务

2015年《巴黎协定》要求缔约方每五年提交一次NDC，即包含减排目标的文件。每一份后续计划都必须比前一份更具雄心。以2035年为目标的第三轮此类计划原定于2025年2月前提交。

大多数国家错过了这一期限，但随后提交了文件。据该媒体报道，约30个国家仍未提交新的NDC，且大多排放量较小；其中还包括埃及、越南和阿根廷。该委员会具有咨询性质而非惩罚性质，并试图帮助各国政府消除制定气候计划的障碍。

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