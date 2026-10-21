Комитет по имплементации и соблюдению Парижского соглашения назвал Демократическую Республику Конго, Сенегал и КНДР странами, которые не представили национально определяемые вклады (NDC) и не ответили на предложения помощи в подготовке климатических планов. Об этом сообщает Climate Home News.

Названия трех государств внесли в примечание к ежегодному отчету комитета. Там указали, что решение приняли с целью содействия взаимодействию. Представителей ДР Конго, Сенегала и КНДР пригласили на заседание комитета в начале 2027 года, чтобы определить возможные трудности и ограничения.

Отсутствие ответа на обращения

В июле комитет сообщал, что 12 стран не ответили на неоднократные попытки обсудить причины непредставления NDC. В сентябре его члены решили называть в ежегодном отчете к климатическому саммиту COP государства, которые систематически не выходят на связь.

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На момент публикации отчета только ДР Конго, Сенегал и КНДР не передали NDC или двухгодичный отчет о прозрачности и не ответили ни на одно сообщение комитета, несмотря на несколько напоминаний. В отчете одновременно отмечено, что задержки могут быть связаны с национальными возможностями и обстоятельствами отдельных государств.

Обязательства по Парижскому соглашению

Парижское соглашение 2015 года обязывает его стороны каждые пять лет представлять NDC — документы с целями по сокращению выбросов. Каждый последующий план должен быть амбициознее предыдущего. Третий раунд таких планов с целями на 2035 год должен был быть представлен до февраля 2025 года.

Большинство стран пропустили этот срок, однако позднее представили документы. По данным издания, без новых NDC остаются около 30 государств, преимущественно с небольшими объемами выбросов; среди них также Египет, Вьетнам и Аргентина. Комитет имеет консультативный, а не карательный характер и стремится помогать правительствам устранять препятствия для подготовки климатических планов.

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