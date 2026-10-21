Komitet ds. wdrażania i przestrzegania Porozumienia paryskiego wskazał Demokratyczną Republikę Konga, Senegal i Koreę Północną jako kraje, które nie przedłożyły krajowo ustalonych wkładów (NDC) i nie odpowiedziały na propozycje pomocy w przygotowaniu planów klimatycznych. Poinformował o tym Climate Home News.

Nazwy trzech państw umieszczono w przypisie do rocznego raportu komitetu. Wskazano tam, że decyzję podjęto w celu zachęcenia do współpracy. Przedstawicieli DR Konga, Senegalu i Korei Północnej zaproszono na posiedzenie komitetu na początku 2027 roku, aby określić możliwe trudności i ograniczenia.

Brak odpowiedzi na kontakt

W lipcu komitet informował, że 12 krajów nie odpowiedziało na wielokrotne próby omówienia powodów nieprzedłożenia NDC. We wrześniu jego członkowie zdecydowali o wskazaniu w rocznym raporcie na szczyt klimatyczny COP państw, które systematycznie nie nawiązują kontaktu.

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W chwili publikacji raportu jedynie DR Konga, Senegal i Korea Północna nie przekazały NDC ani dwuletniego raportu przejrzystości oraz nie odpowiedziały na żadną wiadomość komitetu, mimo kilku przypomnień. W raporcie jednocześnie zaznaczono, że opóźnienia mogą być związane z krajowymi możliwościami i okolicznościami poszczególnych państw.

Zobowiązania wynikające z Porozumienia paryskiego

Porozumienie paryskie z 2015 roku zobowiązuje jego strony do składania co pięć lat NDC — dokumentów zawierających cele redukcji emisji. Każdy kolejny plan musi być ambitniejszy od poprzedniego. Trzecia runda takich planów, z celami na 2035 rok, miała zostać przedłożona do lutego 2025 roku.

Większość krajów nie dotrzymała tego terminu, ale później przedłożyła dokumenty. Według publikacji około 30 państw pozostaje bez nowych NDC, głównie o niewielkiej wielkości emisji; należą do nich także Egipt, Wietnam i Argentyna. Komitet ma charakter doradczy, a nie karny, i stara się pomagać rządom usuwać przeszkody w przygotowaniu planów klimatycznych.

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