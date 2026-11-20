美国加利福尼亚州卡尔斯巴德的Aptera公司已完成为一名付费客户建造其首辆太阳能电动汽车。这辆采用哑光黑色Noir涂装的汽车 предназначена для马丁·哈托诺，他是Accelerator众筹计划的最大投资者，Electrek报道。

为最大投资者打造的汽车

Accelerator计划的参与者将根据投资金额获得交付优先权。哈托诺领导GDP Venture，该公司是总部位于雅加达的印度尼西亚Djarum Group的风险投资部门。

Aptera表示，该汽车将从美国出口。该公司未说明目的地国家、该车的支付金额以及实际交付给客户的日期。

Aptera联席首席执行官克里斯·安东尼称，这辆汽车的完成是团队多年工作的成果。他还表示，公司正在努力完成其他早期客户的车辆，但未透露数量。

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量产融资

自2022年以来，Aptera多次推迟交付期限。该公司估计，启动量产需要约2500万美元，而此前其给出的金额为4000万至4500万美元。

该公司计划在2026年底前开始组装首批40辆量产汽车，并在获得融资的前提下于2027年初向客户交付。截至9月底，Aptera拥有920万美元现金，其中410万美元为可退还的预订资金。该公司第三季度亏损1400万美元。

8月，TÜV Rheinland测量显示，该汽车在卡尔斯巴德的集成太阳能电池板每天向电池输送4.23至4.75千瓦时的能量。按Aptera每英里100瓦时的目标效率计算，这相当于约40英里的日行驶里程，但这一效率尚未在量产汽车上得到确认。

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