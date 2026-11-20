Firma Aptera z Carlsbad w Kalifornii w USA zakończyła budowę swojego pierwszego solarnego samochodu elektrycznego dla płacącego klienta. Pojazd z matowym czarnym wykończeniem Noir jest przeznaczony dla Martina Hartono, największego inwestora programu finansowania społecznościowego Accelerator, informuje Electrek.

Samochód dla największego inwestora

Uczestnicy programu Accelerator otrzymują priorytet w dostawach zależnie od kwoty inwestycji. Hartono kieruje GDP Venture, działem venture indonezyjskiej Djarum Group z siedzibą w Dżakarcie.

Według Aptery samochód zostanie wyeksportowany z USA. Firma nie podała kraju docelowego, kwoty zapłaconej za pojazd ani daty jego faktycznego przekazania klientowi.

Współdyrektor generalny Aptery Chris Anthony nazwał ukończenie samochodu rezultatem wieloletniej pracy zespołu. Oświadczył również, że firma pracuje nad ukończeniem innych pojazdów dla wczesnych klientów, ale nie ujawnił ich liczby.

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Finansowanie produkcji seryjnej

Aptera wielokrotnie przesuwała terminy dostaw od 2022 roku. Według szacunków firmy do uruchomienia produkcji seryjnej potrzebne jest około 25 mln dolarów, podczas gdy wcześniej wskazywała kwotę od 40 mln do 45 mln dolarów.

Firma planuje rozpocząć montaż pierwszych 40 seryjnych samochodów do końca 2026 roku, a dostawy do klientów — na początku 2027 roku, pod warunkiem pozyskania finansowania. Pod koniec września Aptera miała 9,2 mln dolarów gotówki, z czego 4,1 mln dolarów stanowiły zwrotne środki z rezerwacji. W trzecim kwartale firma poniosła stratę w wysokości 14 mln dolarów.

W sierpniu TÜV Rheinland zmierzył, że zintegrowane panele słoneczne pojazdu w Carlsbad przekazywały do akumulatora od 4,23 do 4,75 kWh energii dziennie. Odpowiada to około 40 milom dziennego zasięgu przy docelowej wydajności Aptery wynoszącej 100 Wh na milę, która nie została jeszcze potwierdzona dla samochodów seryjnych.

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