Компания Aptera в Карлсбаде, штат Калифорния, США, завершила строительство своего первого солнечного электромобиля для платного клиента. Автомобиль с матовым черным покрытием Noir предназначен для Мартина Хартоно — крупнейшего инвестора программы краудфандинга Accelerator, сообщает Electrek.

Автомобиль для крупнейшего инвестора

Участники программы Accelerator получают приоритет в поставках в зависимости от суммы инвестиций. Хартоно возглавляет GDP Venture — венчурное подразделение индонезийской Djarum Group, базирующейся в Джакарте.

По данным Aptera, автомобиль экспортируют из США. Компания не уточнила страну назначения, сумму, уплаченную за машину, и дату ее фактической передачи клиенту.

Согенеральный директор Aptera Крис Энтони назвал завершение автомобиля результатом многолетней работы команды. Он также заявил, что компания работает над завершением других машин для ранних клиентов, однако не сообщил их количество.

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Финансирование серийного производства

Aptera неоднократно переносила сроки поставок с 2022 года. По оценке компании, для запуска серийного производства необходимо около 25 млн долларов, тогда как ранее она называла сумму от 40 млн до 45 млн долларов.

Компания планирует начать сборку первых 40 серийных автомобилей до конца 2026 года, а поставки клиентам — в начале 2027 года при условии привлечения финансирования. В конце сентября Aptera располагала 9,2 млн долларов наличных средств, из которых 4,1 млн долларов составляли возвратные средства за резервирование. В третьем квартале компания понесла убыток в размере 14 млн долларов.

В августе TÜV Rheinland измерила, что интегрированные солнечные панели автомобиля в Карлсбаде передавали в батарею от 4,23 до 4,75 кВт·ч энергии в сутки. Это соответствует примерно 40 милям ежедневного пробега при целевой эффективности Aptera в 100 Вт·ч на милю, которая еще не подтверждена для серийных автомобилей.

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