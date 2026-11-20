Компанія Aptera у Карлсбаді, штат Каліфорнія, США, завершила будівництво свого першого сонячного електромобіля для платного клієнта. Автомобіль із матовим чорним покриттям Noir призначений для Мартіна Хартoно — найбільшого інвестора програми громадського фінансування Accelerator, повідомляє Electrek.

Автомобіль для найбільшого інвестора

Учасники програми Accelerator отримують пріоритет у постачанні залежно від суми інвестицій. Хартoно очолює GDP Venture — венчурний підрозділ індонезійської Djarum Group, що базується в Джакарті.

За даними Aptera, автомобіль експортують зі США. Компанія не уточнила країну призначення, суму, сплачену за машину, та дату її фактичної передачі клієнту.

Співгенеральний директор Aptera Кріс Ентоні назвав завершення автомобіля результатом багаторічної роботи команди. Він також заявив, що компанія працює над завершенням інших машин для ранніх клієнтів, однак не повідомив їхньої кількості.

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Фінансування серійного виробництва

Aptera неодноразово переносила строки поставок із 2022 року. За оцінкою компанії, для запуску серійного виробництва потрібно близько 25 млн доларів, тоді як раніше вона називала суму від 40 млн до 45 млн доларів.

Компанія планує розпочати складання перших 40 серійних автомобілів до кінця 2026 року, а поставки клієнтам — на початку 2027-го за умови залучення фінансування. Наприкінці вересня Aptera мала 9,2 млн доларів готівки, з яких 4,1 млн доларів становили кошти за резервування, що підлягають поверненню. За третій квартал компанія зазнала збитку на 14 млн доларів.

У серпні TÜV Rheinland виміряла, що інтегровані сонячні панелі автомобіля в Карлсбаді передавали до батареї від 4,23 до 4,75 кВт·год енергії на добу. Це відповідає приблизно 40 милям щоденного пробігу за цільової ефективності Aptera у 100 Вт·год на милю, яку ще не підтвердили для серійних автомобілів.

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