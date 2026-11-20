注意，以下内容涉及剧透。詹妮弗·劳伦斯、乔什·哈切森和伍迪·哈里森在电影《The Hunger Games: Sunrise on the Reaping》结尾客串亮相。据Variety报道，该片是《饥饿游戏》电影系列的前传，讲述了由约瑟夫·扎达饰演的年轻海米奇·阿伯纳西的故事。

原系列角色登场的尾声

劳伦斯、哈切森和哈里森分别回归饰演凯妮丝·艾佛丁、皮塔·梅拉克和成年海米奇。他们的亮相与苏珊·柯林斯于2025年出版的小说《Sunrise on the Reaping》的尾声相对应：在书的结尾，故事时间向前推进，展现了成年后的角色。

影片中，凯妮丝和皮塔住在胜利者村，海米奇是他们的邻居。他们祝他生日快乐，之后他前往草地，缅怀由惠特尼·皮克饰演的已故恋人莱诺拉·多夫。在那里，海米奇向鹅群问候——就像他和莱诺拉儿时所做的那样。

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与凯妮丝故事的联系

《Sunrise on the Reaping》还展现了凯妮丝的父母——伯多克·艾佛丁和阿斯特里德·马奇。伯多克是海米奇年轻时的亲密朋友之一，而阿斯特里德是他的女友。在赢得第二届季度极限赛并经历失去之后，海米奇疏远了他们，开始独自在胜利者村饮酒。

影片结尾，伯多克和阿斯特里德抱着年幼的凯妮丝，海米奇在远处注视着她。阿斯特里德也是梅西莉·唐纳的朋友，梅西莉由麦肯娜·格蕾丝饰演。梅西莉是那枚带有嘲笑鸟标志的胸针的第一位拥有者，这枚胸针后来到了凯妮丝手中。

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