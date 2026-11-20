Внимание, спойлеры. Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон и Вуди Харрельсон появились в камео в конце фильма «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Как сообщает Variety, картина является приквелом киносерии «Голодные игры» и рассказывает о молодом Хеймитче Абернати, которого сыграл Джозеф Зада.

Эпилог с героями оригинальной серии

Лоуренс, Хатчерсон и Харрельсон вернулись к ролям Китнисс Эвердин, Питы Мелларка и взрослого Хеймитча соответственно. Их появление соответствует эпилогу романа Сьюзен Коллинз «Sunrise on the Reaping», опубликованного в 2025 году: в конце книги сюжет переносится вперед во времени и показывает взрослых героев.

В фильме Китнисс и Пита живут в Деревне победителей, где их соседом является Хеймитч. Они поздравляют его с днем рождения, после чего он идет на луг, чтобы почтить память своей покойной возлюбленной Леноры Дав, которую сыграла Уитни Пик. Там Хеймитч приветствует гусей — так же, как он и Ленора делали в детстве.

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Связь с историей Китнисс

В «Sunrise on the Reaping» также показаны родители Китнисс — Бердок Эвердин и Астерид Марч. Бердок был одним из близких друзей Хеймитча в юности, а Астерид — его девушкой. После победы во Второй Квартальной бойне и пережитых потерь Хеймитч отталкивает их и начинает пить в одиночестве в Деревне победителей.

В конце картины Бердок и Астерид держат на руках маленькую Китнисс, за которой издалека наблюдает Хеймитч. Астерид также была подругой Мейсили Доннер, которую сыграла Маккенна Грейс. Мейсили была первой владелицей броши с символом сойки-пересмешницы, которая позже попала к Китнисс.

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