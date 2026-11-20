Uwaga, spoilery. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson i Woody Harrelson pojawili się gościnnie pod koniec filmu „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”. Jak podaje Variety, film jest prequelem serii filmowej „Igrzyska śmierci” i opowiada o młodym Haymitchu Abernathym, w którego wcielił się Joseph Zada.

Epilog z bohaterami oryginalnej serii

Lawrence, Hutcherson i Harrelson powrócili odpowiednio do ról Katniss Everdeen, Peety Mellarka i dorosłego Haymitcha. Ich pojawienie się odpowiada epilogowi powieści Suzanne Collins „Sunrise on the Reaping”, opublikowanej w 2025 roku: pod koniec książki fabuła przenosi się w przyszłość i pokazuje dorosłych bohaterów.

W filmie Katniss i Peeta mieszkają w Wiosce Zwycięzców, gdzie ich sąsiadem jest Haymitch. Składają mu życzenia urodzinowe, po czym udaje się on na łąkę, by uczcić pamięć swojej zmarłej ukochanej Lenore Dove, którą zagrała Whitney Peak. Tam Haymitch wita się z gęsiami — tak samo jak on i Lenore robili w dzieciństwie.

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Związek z historią Katniss

W „Sunrise on the Reaping” pokazano również rodziców Katniss — Burdocka Everdeena i Asterid March. Burdock był jednym z bliskich przyjaciół Haymitcha w młodości, a Asterid była jego dziewczyną. Po zwycięstwie w Drugim Ćwierćwieczu Poskromienia i poniesionych stratach Haymitch odsuwa ich od siebie i zaczyna pić samotnie w Wiosce Zwycięzców.

Pod koniec filmu Burdock i Asterid trzymają w ramionach małą Katniss, której z daleka przygląda się Haymitch. Asterid była także przyjaciółką Maysilee Donner, graną przez McKennę Grace. Maysilee była pierwszą właścicielką broszki z symbolem kosogłosa, która później trafiła do Katniss.

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