摩洛哥政府提议议会允许国防部长在2027年签订价值最高1905亿迪拉姆、约合194亿美元的武器和军事装备合同。该规定载于第60.26号预算法案第36条，该法案由财政部长福齐·拉克贾于2026年10月23日提交。

据The Rio Times报道，这并非年度国防开支，而是预先承诺的最高额度。这一机制使得签订多年期协议成为可能，其资金将在后续预算中予以安排。

额度增长

拟议数额比2026年的限额高21%，后者为1571.7亿迪拉姆，约合160亿美元。与2024年估计为1247.7亿迪拉姆的限额相比，这一数额可能增长约53%。

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与此同时，2027年用于购置和维修军事装备以及发展国防工业的特别账户资金预计将几乎维持在上一年水平，即114.9亿迪拉姆，约合12亿美元。该法案还规定在国防行政部门增设5500个编制岗位。

合同尚未公布

预算草案未包含未来合同、供应商或武器种类的清单。摩洛哥武装部队已在使用美国F-16战斗机和C-130运输机。洛克希德·马丁公司10月6日表示，首架为摩洛哥配备的F-16 Block 72已完成首飞。

摩洛哥议会仍须审议并表决该法案。即使获得批准，新限额也不意味着立即支出或交付装备，而仅赋予国防行政部门签订相关协议的法律权限。

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