Правительство Марокко предложило парламенту разрешить министру обороны в 2027 году заключать контракты на вооружение и военную технику на сумму до 190,5 млрд дирхамов, или около 19,4 млрд долларов. Такая норма содержится в статье 36 законопроекта о бюджете №60.26, который министр финансов Фузи Лекджа представил 23 октября 2026 года.

Как сообщает The Rio Times, речь идет не о ежегодных оборонных расходах, а о предельном объеме предварительных обязательств. Такой механизм позволяет заключать многолетние соглашения, финансирование которых будет предусмотрено в последующих бюджетах.

Рост лимита

Предложенный показатель на 21% превышает лимит на 2026 год, который составлял 157,17 млрд дирхамов, или около 16 млрд долларов. По сравнению с 2024 годом, когда лимит оценивался в 124,77 млрд дирхамов, он может увеличиться примерно на 53%.

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В то же время средства специального счета на приобретение и ремонт военной техники и развитие оборонной промышленности в 2027 году должны остаться почти на уровне предыдущего года — 11,49 млрд дирхамов, или примерно 1,2 млрд долларов. Законопроект также предусматривает создание 5 500 штатных должностей в оборонной администрации.

Контракты пока не названы

Проект бюджета не содержит перечня будущих контрактов, поставщиков или видов вооружения. Вооруженные силы Марокко уже эксплуатируют американские истребители F-16 и транспортные самолеты C-130. Lockheed Martin 6 октября сообщила, что первый предназначенный для Марокко F-16 Block 72 совершил первый полет.

Парламенту Марокко еще предстоит рассмотреть и проголосовать за законопроект. Даже в случае одобрения новый лимит не будет означать немедленных расходов или поставок техники, а лишь предоставит оборонной администрации юридическую возможность заключать соответствующие соглашения.

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