Rząd Maroka zaproponował parlamentowi, aby zezwolił ministrowi obrony w 2027 roku zawierać kontrakty na uzbrojenie i sprzęt wojskowy o wartości do 190,5 mld dirhamów, czyli około 19,4 mld dolarów. Taki zapis znajduje się w artykule 36 projektu ustawy budżetowej nr 60.26, który minister finansów Fouzi Lekjaa przedstawił 23 października 2026 roku.

Jak informuje The Rio Times, nie chodzi o roczne wydatki obronne, lecz o maksymalną wartość wcześniejszych zobowiązań. Mechanizm ten umożliwia zawieranie wieloletnich umów, których finansowanie zostanie uwzględnione w kolejnych budżetach.

Wzrost limitu

Proponowany wskaźnik jest o 21% wyższy od limitu na 2026 rok, który wynosił 157,17 mld dirhamów, czyli około 16 mld dolarów. W porównaniu z 2024 rokiem, kiedy limit szacowano na 124,77 mld dirhamów, może on wzrosnąć o około 53%.

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Jednocześnie środki na specjalnym rachunku przeznaczonym na zakup i naprawę sprzętu wojskowego oraz rozwój przemysłu obronnego w 2027 roku mają pozostać niemal na poziomie z poprzedniego roku — 11,49 mld dirhamów, czyli około 1,2 mld dolarów. Projekt ustawy przewiduje również utworzenie 5 500 etatów w administracji obronnej.

Kontrakty nie zostały jeszcze wskazane

Projekt budżetu nie zawiera listy przyszłych kontraktów, dostawców ani rodzajów uzbrojenia. Marokańskie siły zbrojne już eksploatują amerykańskie myśliwce F-16 i samoloty transportowe C-130. Lockheed Martin 6 października poinformował, że pierwszy F-16 Block 72 przeznaczony dla Maroka odbył pierwszy lot.

Parlament Maroka musi jeszcze rozpatrzyć i przegłosować projekt ustawy. Nawet w przypadku jego przyjęcia nowy limit nie będzie oznaczać natychmiastowych wydatków ani dostaw sprzętu, a jedynie da administracji obronnej prawną możliwość zawierania odpowiednich umów.

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