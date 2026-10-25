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Trzech cywilów rannych w ostrzelaniu samochodu na północy Syrii — Anadolu Agency

UA.NEWS 25 października 2026 11:45
Trzech cywilów rannych w ostrzelaniu samochodu na północy Syrii — Anadolu Agency

Trzech cywilów zostało rannych po tym, jak niezidentyfikowani uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do ich samochodu na obszarze wiejskim na północy syryjskiej prowincji Aleppo. O incydencie w niedzielę poinformowały lokalne syryjskie media.

Strzelanina w pobliżu Fafin

Do strzelaniny doszło w pobliżu miasta Fafin. Według syryjskiej stacji telewizyjnej Al-Ikhbariya, jak podaje Anadolu Agency, napastnicy pozostają niezidentyfikowani.

Syryjskie władze nie skomentowały od razu ataku ani osób, które mogły być w niego zaangażowane.

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Środki bezpieczeństwa

Według Anadolu Agency rząd Syrii pracuje nad wzmocnieniem bezpieczeństwa i stabilności w kraju oraz podejmuje działania przeciwko uzbrojonym grupom w obliczu wyzwań dla bezpieczeństwa, w tym pojedynczych ataków.

Działania te trwają od obalenia reżimu Baszara al-Asada 8 grudnia 2024 roku. W doniesieniu nie podano również informacji o motywach strzelaniny, stanie rannych ani innych okolicznościach incydentu.

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