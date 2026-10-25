WUFI呼吁重新思考台湾光复日——《台北时报》

世界台湾独立联合会（WUFI）呼吁台湾重新思考10月25日的台湾光复日。该组织表示，这一日期不应仅是纪念与两个中国政权相关事件的日子，也应成为确认台湾人民自决权的契机。据《台北时报》报道。

该组织的论点

WUFI提醒称，1945年10月25日，中华民国在台湾接受日本投降，并将这一天定为台湾光复日，宣布该领土回归中国。同样在1971年10月25日，联合国大会通过第2758号决议，确定中华人民共和国是中国在联合国的唯一合法代表。

该组织认为，两个中国政权均将这些事件作为对台湾提出主权主张的依据。WUFI称，军事投降和行政接管控制权并不意味着主权的移交。

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该组织援引1951年《旧金山和约》，根据该条约，日本放弃对台湾和澎湖的主权，但文件并未确定该主权应移交给哪个国家。该组织认为，1952年中华民国与日本签署的和平条约，即《台北和约》，同样未包含将台湾主权直接移交给中华民国的条款。

联合国决议与国际参与

WUFI表示，联合国第2758号决议涉及中国在该组织中的代表权，并未提及台湾。该组织还提到欧洲议会2024年的一项决议，其中指出，第2758号决议没有就台湾采取立场，也未决定台湾参与联合国或其他国际组织的事宜。

WUFI称，中华人民共和国从未统治过台湾，却利用代表中国的权利对该岛提出主权主张，并阻碍其国际参与。该组织呼吁反制其所认为的北京对第2758号决议含义的歪曲，争取台湾的国际参与，并通过和平和民主手段进行宪法改革。

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