巴基斯坦内政部长莫辛·纳克维表示，在计划对伊斯兰堡F-9公园，即法蒂玛·真纳公园进行升级改造期间，不会砍伐任何一棵树。他还承诺，不会在园区内修建新的混凝土建筑。

纳克维是在社交平台X上回应一名首都居民发布的视频时作出上述表示的。该居民呼吁，如果开发公园，应种植更多绿植，而不是建设混凝土设施。正如《黎明报》报道，这位部长称该公园是伊斯兰堡居民的一个特别场所。

计划中的变化

纳克维表示，升级计划包括改善照明、建设湖泊、咖啡馆以及改进步行道。公园还计划种植数千棵新树。他表示，目标是将F-9打造为一个对家庭和访客而言更加绿色、安全和舒适的空间。

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此前，纳克维要求制定一项综合计划，按照伦敦海德公园的模式改造F-9。他还与巴基斯坦首都发展局合作，改善伊斯兰堡的休闲区域。

此前有关砍伐的争议

伊斯兰堡的建设和开发项目此前因砍伐树木和清理土地而引发居民担忧。2026年初，首都辖区至少三个地区大规模移除树木，其中包括沙卡尔帕里安附近地区，引发了公众批评。

首都发展局当时表示，被移除的只是花粉会引发过敏的构树。2024年，巴基斯坦最高法院禁止该局在F-9公园砍伐树木。作为回应，该机构向法院表示，由于这些树木据称会引发过敏，已砍伐约7000棵构树。

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