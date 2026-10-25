Minister spraw wewnętrznych Pakistanu Mohsin Naqvi oświadczył, że podczas planowanej modernizacji parku F-9, czyli parku Fatimy Jinnah, w Islamabadzie nie zostanie wycięte ani jedno drzewo. Obiecał również, że na tym terenie nie powstaną nowe betonowe konstrukcje.

Naqvi poinformował o tym w serwisie społecznościowym X, reagując na nagranie mieszkańca stolicy, który zaapelował, by w przypadku rozwoju parku sadzić więcej zieleni zamiast budować betonowe obiekty. Jak podaje Dawn, minister nazwał park wyjątkowym miejscem dla mieszkańców Islamabadu.

Planowane zmiany

Według Naqviego modernizacja obejmuje lepsze oświetlenie, utworzenie jeziora, kawiarni oraz ulepszonych ścieżek pieszych. W parku planowane jest także posadzenie tysięcy nowych drzew. Jak powiedział, celem jest przekształcenie F-9 w bardziej zieloną, bezpieczniejszą i wygodniejszą przestrzeń dla rodzin i odwiedzających.

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Wcześniej Naqvi poprosił o przygotowanie kompleksowego planu przekształcenia F-9 na wzór londyńskiego Hyde Parku. Współpracował również z Pakistańskim Urzędem Rozwoju Stolicy nad poprawą terenów rekreacyjnych Islamabadu.

Wcześniejsze spory dotyczące wycinki

Projekty budowlane i rozwojowe w Islamabadzie wcześniej budziły obawy mieszkańców z powodu wycinania drzew i oczyszczania terenów. Na początku 2026 roku masowe usuwanie drzew w co najmniej trzech obszarach terytorium stołecznego, w tym w pobliżu Shakarparian, wywołało publiczną krytykę.

Urząd Rozwoju Stolicy oświadczył wówczas, że usuwano jedynie papierowe morwy, których pyłek wywoływał alergie. W 2024 roku Sąd Najwyższy Pakistanu zakazał urzędowi wycinania drzew w parku F-9. W odpowiedzi instytucja poinformowała sąd, że wycięła około 7 tysięcy papierowych morw z powodu alergii, które rzekomo powodowały.

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