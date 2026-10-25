Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви заявил, что во время запланированной модернизации парка F-9, или парка Фатимы Джинны, в Исламабаде не будет вырублено ни одного дерева. Он также пообещал, что на территории не будут возводить новые бетонные сооружения.

Накви сообщил об этом в социальной сети X, отреагировав на видео жителя столицы, который призвал в случае развития парка высаживать больше зелени вместо строительства бетонных объектов. Как сообщает Dawn, министр назвал парк особым местом для жителей Исламабада.

Запланированные изменения

По словам Накви, обновление предусматривает лучшее освещение, обустройство озера, кафе и улучшенных пешеходных дорожек. Также в парке планируют высадить тысячи новых деревьев. По его словам, цель состоит в превращении F-9 в более зеленое, безопасное и комфортное пространство для семей и посетителей.

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Ранее Накви просил подготовить комплексный план преобразования F-9 по образцу лондонского Гайд-парка. Он также работал с Управлением развития столицы Пакистана над улучшением рекреационных зон Исламабада.

Предыдущие споры о вырубке

Проекты застройки и развития в Исламабаде ранее вызывали обеспокоенность жителей из-за вырубки деревьев и расчистки земель. В начале 2026 года масштабное удаление деревьев как минимум в трех районах столичной территории, в том числе возле Шакарпариана, вызвало общественную критику.

Управление развития столицы тогда заявляло, что убирали только бумажные шелковицы, пыльца которых вызывала аллергию. В 2024 году Верховный суд Пакистана запретил управлению вырубать деревья в парке F-9. В ответ ведомство сообщило суду, что вырубило около 7 тысяч бумажных шелковиц из-за аллергии, которую они якобы вызывали.

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