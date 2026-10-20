邦加岛发现超过90只懒猴——《每日新闻》

2015年至2025年期间，研究人员在印度尼西亚邦加岛记录到超过90只邦加懒猴（Nycticebus bancanus）——这一物种长期以来被认为可能已经灭绝。据《每日新闻》报道，这些动物由印度尼西亚组织Alobi Wildlife Rescue Center在岛上不同地区发现。

关于该物种在邦加岛的最后科学记录可追溯至1930年至1932年。2020年，国际自然保护联盟将邦加懒猴列为极危物种，并指出它可能已经灭绝。

86只动物被放归自然环境

部分懒猴是在住宅、花园、种植园和道路上发现的。一些动物遭受严重伤害，包括被电线所伤；尽管接受治疗，仍有数只死亡。康复后，86只懒猴被放归适宜的自然栖息地。

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研究作者之一蒂蒙·格拉夫表示，在邦加岛不同地区的发现表明，尽管栖息地遭到严重破坏，且长期缺乏科学观察，该物种仍在岛上的多个地区存续。

有毒的夜行灵长类动物

邦加懒猴是一种小型夜行灵长类动物，拥有红棕色毛发、大眼睛和独特的面部斑纹。它在树上移动时缓慢而谨慎。与猴子和类人猿相比，该物种与马达加斯加狐猴及非洲婴猴的亲缘关系更近。

与其他懒猴一样，该物种有毒。它们会在肘部附近的特化腺体中分泌液体，将其与唾液混合，并可通过咬伤传递毒液。这种咬伤可能导致人类出现严重过敏反应。该物种面临的主要威胁仍是锡矿开采以及为种植油棕而砍伐森林。

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