Na indonezyjskiej wyspie Bangka w latach 2015–2025 odnotowano ponad 90 osobników kukanga bangkajskiego (Nycticebus bancanus) — gatunku, który przez długi czas uważano za prawdopodobnie wymarły. Według Daily Maverick zwierzęta odkryła indonezyjska organizacja Alobi Wildlife Rescue Center w różnych częściach wyspy.

Ostatnie naukowe wzmianki o tym gatunku na Bangce pochodziły z lat 1930–1932. W 2020 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zaliczyła kukanga bangkajskiego do gatunków krytycznie zagrożonych i wskazała, że prawdopodobnie mógł wyginąć.

86 zwierząt wypuszczono do środowiska naturalnego

Część kukangów znaleziono w domach, ogrodach, na plantacjach i drogach. Niektóre zwierzęta doznały ciężkich obrażeń, między innymi od przewodów elektrycznych; kilka osobników zmarło mimo leczenia. Po odzyskaniu zdrowia 86 kukangów wypuszczono do odpowiednich naturalnych siedlisk.

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Jak powiedział Timon Glaw, jeden z autorów badania, znaleziska w różnych rejonach Bangki świadczą o przetrwaniu gatunku w kilku częściach wyspy, mimo znacznego niszczenia siedlisk i długotrwałego braku obserwacji naukowych.

Jadowity nocny prymat

Kukang bangkajski to niewielki nocny prymat o rdzawobrązowym futrze, dużych oczach i charakterystycznych znakach na pysku. Porusza się po drzewach powoli i ostrożnie. Gatunek jest bliżej spokrewniony z madagaskarskimi lemurami i afrykańskimi galago niż z małpami i małpami człekokształtnymi.

Podobnie jak inne kukangi, ten gatunek jest jadowity. Zwierzęta wytwarzają wydzielinę w wyspecjalizowanych gruczołach przy łokciach, mieszają ją ze śliną i mogą przekazywać jad poprzez ugryzienie. Takie ugryzienie może wywołać u ludzi ciężką reakcję alergiczną. Głównymi zagrożeniami dla gatunku pozostają wydobycie cyny oraz wycinanie lasów pod plantacje palmy olejowej.

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