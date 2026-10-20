На острове Банка нашли более 90 медленных лори — Daily Maverick

На индонезийском острове Банка в течение 2015–2025 годов зафиксировали более 90 особей бангкского медленного лори (Nycticebus bancanus) — вида, который долгое время считали, возможно, исчезнувшим. По данным Daily Maverick, животных обнаружила индонезийская организация Alobi Wildlife Rescue Center в разных частях острова.

Последние научные упоминания об этом виде на Банке датировались 1930–1932 годами. В 2020 году Международный союз охраны природы отнес бангкского медленного лори к видам, находящимся в критической опасности, и отметил, что он, вероятно, мог исчезнуть.

86 животных выпустили в естественную среду

Часть лори нашли в домах, садах, на плантациях и дорогах. Некоторые животные получили тяжелые травмы, в том числе от электрических проводов; несколько особей погибли несмотря на лечение. После восстановления 86 лори выпустили в подходящие природные места обитания.

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По словам Тимона Глава, одного из авторов исследования, находки в разных районах Банки свидетельствуют о сохранении вида в нескольких частях острова, несмотря на значительное разрушение среды обитания и длительное отсутствие научных наблюдений.

Ядовитый ночной примат

Бангкский медленный лори — небольшой ночной примат с рыжевато-коричневым мехом, большими глазами и характерными отметинами на морде. Он передвигается по деревьям медленно и осторожно. Вид ближе к мадагаскарским лемурам и африканским галаго, чем к обезьянам и человекообразным приматам.

Как и другие медленные лори, этот вид ядовит. Животные вырабатывают секрет в специализированных железах возле локтей, смешивают его со слюной и могут передавать яд через укус. Такой укус способен вызвать у людей тяжелую аллергическую реакцию. Основными угрозами для вида остаются добыча олова и вырубка лесов под плантации масличной пальмы.

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