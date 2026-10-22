Rada Uniwersytetu Fort Hare w RPA zwolniła wicekanclerza, profesora Sakhelę Buhlungu, ze skutkiem natychmiastowym. Decyzję podjęto po niezależnym postępowaniu dyscyplinarnym, podczas którego przewodniczący uznał go za winnego dwóch zarzutów niewłaściwego postępowania, informuje TimesLIVE.

Nieprawidłowości przy nominacjach

Według rady uniwersytetu pierwszy zarzut dotyczył naruszenia punktu 19.1 statutu instytucji. Chodziło o powołanie członków komitetu wykonawczego kierownictwa bez wymaganych wewnętrznych konsultacji i zatwierdzenia przez radę.

Drugi zarzut dotyczył wypowiedzi Buhlungu w mediach, które według ustaleń postępowania dyscyplinarnego zaszkodziły reputacji uczelni. Jednocześnie został on uznany za niewinnego w odrębnym zarzucie niesubordynacji.

Rezygnacja nie zatrzymała postępowania

W komunikacie z 21 października przewodniczący rady, dr Siyanda Makaula, poinformował, że niezależny przewodniczący postępowania zalecił zwolnienie Buhlungu. Według jego oceny stwierdzone naruszenia, z uwzględnieniem okoliczności obciążających, były na tyle poważne, by zakwalifikować je jako rażące naruszenie obowiązków służbowych.

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Rada uznała również późniejszy brak udziału Buhlungu w postępowaniu dyscyplinarnym za okoliczność obciążającą. Zdaniem rady, to wraz z ustaleniami dotyczącymi jego winy podważyło zaufanie niezbędne do kontynuowania stosunku pracy między uniwersytetem a wicekanclerzem.

Buhlungu został prewencyjnie zawieszony w obowiązkach od 30 marca po kontroli powołania dwóch dyrektorów wykonawczych, prowadzonej przez firmę audytorską Morar Auditors. We wrześniu złożył rezygnację przed rozpoczęciem przedstawiania swojej obrony podczas postępowania.

Początkowo rada nie zgodziła się na jego natychmiastowe odejście ze stanowiska, powołując się na okres wypowiedzenia przewidziany w kontrakcie. Później skrócono go do 23 października, jednak postępowanie dyscyplinarne kontynuowano. Ostateczna decyzja zakończyła stosunek pracy dwa dni wcześniej.

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