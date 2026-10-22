南非福特黑尔大学理事会已立即解雇副校长萨凯拉·布伦古教授。该决定是在独立纪律听证会之后作出的，听证会主席认定他在两项不当行为指控中有罪，TimesLIVE报道。

任命中的违规行为

据大学理事会称，第一项指控涉及违反该机构章程第19.1条。这涉及未经规定的内部协商和理事会批准，任命管理层执行委员会成员。

第二项指控涉及布伦古在媒体上发表的言论。纪律听证会认定，这些言论损害了该机构的声誉。同时，他在另一项不服从指控中被判无罪。

辞职未能停止听证会

在10月21日的一份公报中，理事会主席西亚达·马考拉博士表示，独立听证会主席建议解雇布伦古。根据其评估，鉴于加重情节，已查明的违规行为严重到足以构成严重失职。

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理事会还将布伦古后来未参与纪律程序视为加重情节。理事会认为，这一点连同关于其有罪的认定，破坏了维持大学与副校长之间劳动关系所必需的信任。

在审计公司Morar Auditors对两名执行董事的任命进行审查后，布伦古自3月30日起被预防性停职。9月，他在听证会上开始陈述辩护之前提交了辞呈。

起初，理事会援引合同规定的通知期，不同意他立即离职。该期限后来被缩短至10月23日，但纪律程序仍继续进行。最终决定提前两天终止了劳动关系。

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