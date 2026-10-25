英国首相安迪·伯纳姆10月23日与智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特通电话，讨论了国防、贸易和福克兰群岛问题。正如《The Rio Times》报道，英国政府公布了通话摘要，指出双方共同希望加强在国防、安全、科学和贸易领域的合作。

伦敦对群岛的立场

根据英国方面的声明，伯纳姆提出了维护福克兰群岛居民自决权的问题。这些岛屿由英国管辖，而阿根廷主张对其拥有主权，并称其为马尔维纳斯群岛。

英国的摘要未包含卡斯特对此问题的回应。智利长期以来一直正式支持阿根廷对这些岛屿的主权主张。在卡斯特4月6日访问布宜诺斯艾利斯后，阿根廷外交部发表的联合公报中，智利总统确认支持阿根廷的“合法主权权利”，并支持恢复布宜诺斯艾利斯与伦敦之间的谈判。

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国防与贸易

双方同意，英国和智利应共同努力实现国防能力现代化。英国政府的声明没有列出具体的国防项目或合同。智利海军已在使用从英国皇家海军购买的三艘23型护卫舰：Almirante Cochrane、Almirante Condell和Almirante Lynch。

两国领导人还指出双边贸易中存在尚未开发的机会，并同意需要开展更密切的贸易合作。英国与智利之间的联系国协定自2021年1月起生效。英国政府估计，2025年与智利的贸易总额为22.8亿英镑。

双方讨论了文化、科学和人与人之间的联系，以及这些联系对投资和基础设施的影响。他们表示有意再次交谈，但没有说明下次联系的日期。

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