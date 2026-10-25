Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham 23 października rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chile José Antonio Kastem o obronności, handlu i Falklandach. Jak informuje The Rio Times, brytyjski rząd opublikował streszczenie rozmowy, w którym wskazał na wspólne dążenie do zacieśniania współpracy w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa, nauki i handlu.

Stanowisko Londynu w sprawie wysp

Zgodnie z brytyjskim komunikatem Burnham poruszył kwestię zachowania prawa mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Wyspy znajdują się pod administracją Wielkiej Brytanii, natomiast Argentyna rości sobie do nich prawa suwerenne i nazywa je Malwinami.

Brytyjskie streszczenie nie zawiera odpowiedzi Kasta w tej kwestii. Chile od dawna oficjalnie popiera argentyńskie roszczenia suwerenne wobec wysp. We wspólnym komunikacie opublikowanym przez argentyńskie MSZ po wizycie Kasta w Buenos Aires 6 kwietnia prezydent Chile potwierdził poparcie dla argentyńskich „uzasadnionych praw suwerennych” oraz wznowienia negocjacji między Buenos Aires a Londynem.

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Obronność i handel

Rozmówcy zgodzili się, że Wielka Brytania i Chile powinny wspólnie pracować nad modernizacją zdolności obronnych. W komunikacie brytyjskiego rządu nie wymieniono konkretnych programów obronnych ani kontraktów. Chilijska marynarka wojenna eksploatuje już trzy fregaty typu 23, zakupione od Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii: Almirante Cochrane, Almirante Condell i Almirante Lynch.

Przywódcy wskazali także na niewykorzystane możliwości w handlu dwustronnym i zgodzili się co do potrzeby ściślejszej współpracy handlowej. Umowa stowarzyszeniowa między Wielką Brytanią a Chile obowiązuje od stycznia 2021 roku. Brytyjski rząd szacuje całkowitą wartość handlu z Chile w 2025 roku na 2,28 mld funtów szterlingów.

Strony omówiły więzi kulturalne, naukowe i międzyludzkie, a także ich wpływ na inwestycje i infrastrukturę. Wyraziły zamiar ponownej rozmowy, lecz nie podały daty kolejnego kontaktu.

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