Премьер-министр Великобритании Энди Бернем 23 октября по телефону поговорил с президентом Чили Хосе Антонио Кастом об обороне, торговле и Фолклендских островах. Как сообщает The Rio Times, британское правительство опубликовало изложение разговора, в котором отметило общее стремление укреплять сотрудничество в сферах обороны, безопасности, науки и торговли.

Позиция Лондона по островам

Согласно британскому сообщению, Бернем поднял вопрос сохранения права жителей Фолклендских островов на самоопределение. Острова находятся под управлением Великобритании, тогда как Аргентина претендует на суверенитет над ними и называет их Мальвинскими.

Британское изложение не содержит ответа Каста на этот вопрос. Чили давно официально поддерживает аргентинские претензии на суверенитет над островами. В совместном коммюнике, опубликованном МИД Аргентины после визита Каста в Буэнос-Айрес 6 апреля, президент Чили подтвердил поддержку аргентинских «законных суверенных прав» и возобновления переговоров между Буэнос-Айресом и Лондоном.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оборона и торговля

Собеседники согласились, что Великобритания и Чили должны вместе работать над модернизацией оборонных возможностей. Конкретные оборонные программы или контракты в сообщении британского правительства не названы. ВМС Чили уже эксплуатируют три фрегата Type 23, приобретенные у Королевского флота Великобритании: Almirante Cochrane, Almirante Condell и Almirante Lynch.

Лидеры также указали на неиспользованные возможности в двусторонней торговле и согласились с необходимостью более тесного торгового сотрудничества. Соглашение об ассоциации между Великобританией и Чили действует с января 2021 года. Британское правительство оценивает общий объем торговли с Чили в 2025 году в 2,28 млрд фунтов стерлингов.

Стороны обсудили культурные, научные и межчеловеческие связи, а также их влияние на инвестиции и инфраструктуру. Они выразили намерение поговорить снова, однако дату следующего контакта не назвали.

Читай нас в