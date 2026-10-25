以色列拘留了约旦河西岸希伯伦的三名居民，他们涉嫌在社交媒体上煽动恐怖主义并支持哈马斯。《耶路撒冷邮报》报道称，这些拘留发生在相关人员发布帖文之后；警方称，帖文表达了对参与该地区致命枪击事件的袭击者的支持。

高级中士罗恩·约纳坦·罗伊特曼和中士尤瓦尔·沙伊·斯维莱姆在袭击中死亡。

袭击后的帖文

警方称，嫌疑人发布了袭击者的照片，并配有调查人员认为是在颂扬他们的帖文和歌曲。其中一名被拘留者将此次袭击称为“希伯伦行动”。调查人员还发现了呼吁对以色列进行武装斗争的内容。

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警方认为，第三名嫌疑人传播了宗教人士和其他人的声明，呼吁阿拉伯和穆斯林军队为战争以及反对“犹太复国主义占领者”的武装斗争而动员。他在其中一则此类帖文中添加了自己的信息。

搜查与调查

以色列国防军中央司令部监控了涉案人员的线上活动。随后，YASAM特别巡逻部队人员和犹太和撒马利亚警区警方侦探对被拘留者的住所进行了搜查。

搜查期间，手机和电脑被查获。被拘留者中包括一名17岁和一名50岁的希伯伦居民，他们被带往警察局。警方仍在以涉嫌煽动和支持恐怖主义为由对他们展开调查。此外，犹太和撒马利亚警区警方中央调查部门的反恐部门正在调查此次袭击本身，并核查可能协助实施袭击的人员是否涉案。

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