В Израиле задержали троих жителей Хеврона на Западном берегу реки Иордан по подозрению в подстрекательстве к терроризму и поддержке ХАМАС в соцсетях. Как сообщает Jerusalem Post, задержания произошли после публикаций, в которых, по данным полиции, выражалась поддержка нападавших, причастных к смертельной стрельбе в регионе.

В результате нападения погибли старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем.

Публикации после нападения

По данным полиции, подозреваемые публиковали фотографии нападавших вместе с постами и песнями, которые, по мнению следствия, их прославляли. Один из задержанных назвал нападение «операцией Хеврон». Следователи также обнаружили контент с призывами к вооруженной борьбе против Израиля.

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Третий подозреваемый, по версии полиции, распространял заявления религиозных деятелей и других лиц с призывами к арабским и мусульманским армиям мобилизоваться для войны и вооруженной борьбы против «сионистских оккупантов». К одному из таких постов он добавил собственное сообщение.

Обыски и расследование

Онлайн-активность фигурантов отслеживало Центральное командование Армии обороны Израиля. После этого сотрудники специального патрульного подразделения ЯСАМ и детективы полиции округа Иудея и Самария провели обыски в домах задержанных.

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны и компьютеры. Задержанных, среди которых есть 17-летний и 50-летний жители Хеврона, доставили в полицейский участок. Они остаются под следствием по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма. Отдельно контртеррористическое подразделение Центрального следственного управления полиции округа Иудея и Самария расследует само нападение и проверяет возможную причастность людей, которые могли помочь его осуществить.

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