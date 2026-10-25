W Izraelu zatrzymano trzech mieszkańców Hebronu na Zachodnim Brzegu Jordanu pod zarzutem podżegania do terroryzmu i wspierania Hamasu w mediach społecznościowych. Jak podaje Jerusalem Post, zatrzymania nastąpiły po publikacjach, w których według policji wyrażano poparcie dla napastników zamieszanych w śmiertelną strzelaninę w regionie.

W ataku zginęli starszy sierżant Ron Yonatan Roitman i sierżant Yuval Shay Svilem.

Publikacje po ataku

Według policji podejrzani publikowali zdjęcia napastników wraz z wpisami i piosenkami, które zdaniem śledczych ich gloryfikowały. Jeden z zatrzymanych nazwał atak „operacją Hebron”. Śledczy znaleźli również treści wzywające do zbrojnej walki przeciwko Izraelowi.

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Trzeci podejrzany, według policji, rozpowszechniał wypowiedzi przywódców religijnych i innych osób, wzywające armie arabskie i muzułmańskie do mobilizacji do wojny i zbrojnej walki przeciwko „syjonistycznym okupantom”. Do jednego z takich wpisów dodał własną wiadomość.

Przeszukania i śledztwo

Aktywność internetowa podejrzanych była monitorowana przez Dowództwo Centralne Sił Obronnych Izraela. Następnie funkcjonariusze specjalnej jednostki patrolowej YASAM i detektywi policji okręgu Judei i Samarii przeprowadzili przeszukania w domach zatrzymanych.

Podczas przeszukań zabezpieczono telefony komórkowe i komputery. Zatrzymanych, wśród których byli 17-letni i 50-letni mieszkańcy Hebronu, przewieziono na komisariat. Nadal są objęci śledztwem pod zarzutem podżegania i wspierania terroryzmu. Osobno jednostka antyterrorystyczna Centralnego Wydziału Śledczego policji okręgu Judei i Samarii bada sam atak oraz sprawdza możliwy udział osób, które mogły pomóc w jego przeprowadzeniu.

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