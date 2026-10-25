尼日利亚北部卡齐纳州当局表示，当地猎人在巴科里地方政府区发生的一起冲突中打死了14名疑似匪徒，此前这些人曾袭击旅客。Premium Times Nigeria报道，消息援引该州国内安全与内政事务专员纳西尔·穆阿祖的话。

袭击旅客

穆阿祖称，10月23日凌晨约1时28分，安全机构收到信息称，26名武装男子骑着13辆摩托车，正前往巴科里的达万-莱拉森林。当局还掌握了有关邻近社区可能发生大规模绑架的信息。

约下午1时31分，官员获悉，武装男子袭击了来自卡库米地区、正前往索科托州伊莱拉市场的旅客。据当局称，袭击者纵火焚烧了50岁的贾米卢·拉瓦尔的私家车，当时车上还有另外三人。

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死亡和受伤人员

卡库米地区吉丹-瓦沃村的猎人动员起来，并与袭击者发生交火。州当局称，冲突中有14名疑似匪徒被打死，车内三名乘客获救。

根据该官员的声明，拉瓦尔在燃烧的车辆中死亡。29岁的猎人穆罕默德·吉达也死亡。另一名25岁的猎人乌斯曼·桑代遭受轻微枪伤，正在接受治疗。

Premium Times Nigeria指出，伤亡人数无法得到独立核实。穆阿祖还称，存在该武装团体发动报复性袭击的风险。州当局表示，正与安全机构合作，以防止新的袭击。

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