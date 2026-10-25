Власти штата Кацина на севере Нигерии заявили, что местные охотники убили 14 подозреваемых бандитов во время столкновения после нападения на путешественников в районе местного самоуправления Бакори. Об этом сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на комиссара штата по вопросам внутренней безопасности и внутренних дел Насира Му’азу.

Нападение на путешественников

По словам Му’азу, около 1:28 23 октября органы безопасности получили информацию о 26 вооружённых мужчинах на 13 мотоциклах, направлявшихся к лесу Даван-Лайла в Бакори. У властей также были данные о возможном массовом похищении людей в соседних общинах.

Около 13:31 чиновникам сообщили, что вооружённые мужчины напали на путешественников из района Какуми, которые направлялись на рынок в Иллелу, штат Сокото. По данным властей, нападавшие подожгли частный автомобиль 50-летнего Джамилу Лавала, который ехал ещё с тремя людьми.

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Погибшие и раненый

Охотники из деревни Гидан-Ваво в районе Какуми мобилизовались и вступили в перестрелку с нападавшими. Власти штата утверждают, что во время столкновения были убиты 14 подозреваемых бандитов, а трёх пассажиров автомобиля удалось спасти.

Согласно заявлению чиновника, Лавал погиб в горящем автомобиле. Также погиб 29-летний охотник Мохаммед Джидда. Ещё один охотник, 25-летний Усман Сандей, получил лёгкое огнестрельное ранение и проходит лечение.

Premium Times Nigeria отмечает, что данные о числе погибших не удалось независимо проверить. Му’азу также сообщил о риске ответного нападения со стороны вооружённой группы. Власти штата заявили, что сотрудничают с органами безопасности для предотвращения новых атак.

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