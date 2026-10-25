Władze północnego stanu Katsina w Nigerii podały, że lokalni myśliwi zabili 14 podejrzanych bandytów podczas starcia po ataku na podróżnych w obszarze samorządowym Bakori. Informuje o tym Premium Times Nigeria, powołując się na stanowego komisarza ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i spraw wewnętrznych Nasira Mu’azu.

Atak na podróżnych

Według Mu’azu około godziny 1:28 23 października służby bezpieczeństwa otrzymały informację o 26 uzbrojonych mężczyznach na 13 motocyklach, którzy zmierzali w kierunku lasu Dawan-Laila w Bakori. Władze miały również dane o możliwym masowym uprowadzeniu ludzi w sąsiednich społecznościach.

Około godziny 13:31 urzędnicy otrzymali informację, że uzbrojeni mężczyźni zaatakowali podróżnych z obszaru Kakumi, którzy jechali na targ w Illela w stanie Sokoto. Według władz napastnicy podpalili prywatny samochód 50-letniego Jamilu Lawala, który podróżował z trzema innymi osobami.

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Zabici i ranny

Myśliwi ze wsi Gidan-Wawo w obszarze Kakumi zmobilizowali się i wdali się w strzelaninę z napastnikami. Władze stanowe twierdzą, że podczas starcia zginęło 14 podejrzanych bandytów, a trzech pasażerów samochodu udało się uratować.

Zgodnie z oświadczeniem urzędnika Lawal zginął w płonącym samochodzie. Zginął również 29-letni myśliwy Mohammed Jidda. Kolejny myśliwy, 25-letni Usman Sunday, doznał lekkiej rany postrzałowej i jest leczony.

Premium Times Nigeria zaznacza, że danych dotyczących liczby ofiar nie udało się niezależnie zweryfikować. Mu’azu poinformował również o ryzyku odwetowego ataku ze strony uzbrojonej grupy. Władze stanowe oświadczyły, że współpracują ze służbami bezpieczeństwa, aby zapobiec kolejnym atakom.

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