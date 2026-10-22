Совет Университета Форт-Хейр в ЮАР уволил вице-канцлера, профессора Сакхелу Булунгу, с немедленным вступлением решения в силу. Решение было принято после независимого дисциплинарного слушания, на котором председатель признал его виновным по двум пунктам нарушений, сообщает TimesLIVE.

Нарушения при назначениях

По данным совета университета, первый пункт касался нарушения раздела 19.1 институционального устава. Речь шла о назначении членов исполнительного комитета руководства без предусмотренных внутренних консультаций и одобрения совета.

Второй пункт касался заявлений Булунгу в СМИ, которые, согласно выводам дисциплинарного слушания, нанесли ущерб репутации учреждения. В то же время по отдельному обвинению в неподчинении он был признан невиновным.

Отставка не остановила слушание

В коммюнике от 21 октября председатель совета доктор Сиянда Макаула сообщил, что независимый председатель слушания рекомендовал уволить Булунгу. По его оценке, установленные нарушения с учетом отягчающих обстоятельств были достаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как грубое нарушение служебных обязанностей.

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Совет также учел последующее неучастие Булунгу в дисциплинарном процессе как отягчающее обстоятельство. По мнению совета, это вместе с выводами о его виновности подорвало доверие, необходимое для продолжения трудовых отношений между университетом и вице-канцлером.

Булунгу был в качестве меры предосторожности отстранен от должности с 30 марта после проверки назначения двух исполнительных директоров, которую проводила аудиторская компания Morar Auditors. В сентябре он подал заявление об отставке до начала представления своей защиты на слушании.

Сначала совет не согласился на его немедленный уход с должности, сославшись на предусмотренный контрактом срок уведомления. Позднее его сократили до 23 октября, однако дисциплинарный процесс продолжили. Окончательное решение прекратило трудовые отношения на два дня раньше.

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