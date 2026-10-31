美国军方每晚都在霍尔木兹海峡上空执行任务，支持对这条水道沿线伊朗港口的封锁，并保护商船免受伊朗可能发动的袭击。《耶路撒冷邮报》援引《华尔街日报》报道称。

航运防御

自8月以来一直驻扎在该地区的“乔治·华盛顿”号航空母舰的飞行员和机组成员向该报介绍了日常行动和对海峡的全天候巡逻。他们表示，这条约20英里宽的水道上空布满各种飞行物体，因此战斗机飞行员几乎没有时间应对从伊朗海岸发射的导弹或其他杀伤手段。

“乔治·华盛顿”号航母打击群指挥官、海军少将杰弗里·海姆斯表示，美军持续拦截针对商业航运的威胁。他说，如果反舰巡航导弹或无人机被发射向船只，飞机会迅速进行拦截并将其击落。

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美国中央司令部表示，美国海军提供的保护使波斯湾地区的伙伴自夏季以来能够出口超过15亿桶原油。在过去六个月中，超过3000艘商船无事故通过霍尔木兹海峡。美国中央司令部司令布拉德·库珀上将还表示，自实施封锁以来，伊朗未能出口石油。

对设备和人员的压力

与此同时，频繁的夜间飞行给飞机、飞行机组以及维护战斗机的机械师带来压力。航母技术部门军官埃迪·谢弗解释说，高强度飞行会加速设备磨损，并增加维护需求。

美国海军作战部长达里尔·考德尔上将表示，海军考虑到了这一压力，并在印度洋的迪戈加西亚基地设立了舰艇维护中心。据《华尔街日报》报道，美国在中东驻有5万名军人和20艘舰艇，每月在弹药、燃料、补给和其他需求上的支出为20亿至30亿美元。

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