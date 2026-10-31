Amerykańskie wojsko każdej nocy prowadzi misje nad Cieśniną Ormuz, wspierając blokadę irańskich portów wzdłuż szlaku wodnego i chroniąc statki handlowe przed możliwymi atakami ze strony Iranu. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na The Wall Street Journal.

Obrona żeglugi

Piloci i członkowie załogi lotniskowca USS George Washington, który przebywa w regionie od sierpnia, opowiedzieli gazecie o codziennych operacjach i całodobowym patrolowaniu cieśniny. Według nich przestrzeń powietrzna nad szlakiem wodnym o szerokości około 20 mil jest nasycona różnymi obiektami powietrznymi, dlatego piloci myśliwców mają niewiele czasu na reakcję na rakiety lub inne środki rażenia wystrzelone z irańskiego wybrzeża.

Dowódca lotniskowcowej grupy uderzeniowej USS George Washington, kontradmirał Jeffrey Himes, oświadczył, że siły USA stale przechwytują zagrożenia dla żeglugi handlowej. Według niego samoloty szybko przechwytują i zestrzeliwują przeciwokrętowe pociski manewrujące lub drony, jeśli są one wystrzeliwane w kierunku statków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Centralne Dowództwo USA oświadczyło, że ochrona zapewniana przez US Navy umożliwiła partnerom w Zatoce Perskiej eksport ponad 1,5 mld baryłek ropy naftowej od lata. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez Cieśninę Ormuz bez incydentów przepłynęło ponad 3 tys. statków handlowych. Szef CENTCOM, admirał Brad Cooper, oświadczył również, że od czasu wprowadzenia blokady Iran nie był w stanie eksportować ropy.

Obciążenie sprzętu i personelu

Jednocześnie częste nocne loty obciążają samoloty, załogi lotnicze i mechaników obsługujących myśliwce. Eddie Schaefer, oficerka jednostki technicznej lotniskowca, wyjaśniła, że intensywne loty przyspieszają zużycie sprzętu i zwiększają potrzeby w zakresie konserwacji.

Szef operacji morskich USA, admirał Daryl Caudle, poinformował, że marynarka wojenna uwzględnia to obciążenie i utworzyła centrum obsługi technicznej okrętów w bazie Diego Garcia na Oceanie Indyjskim. Według WSJ USA utrzymują na Bliskim Wschodzie 50 tys. żołnierzy i 20 okrętów, a miesięczne wydatki na amunicję, paliwo, zaopatrzenie i inne potrzeby wynoszą od 2 do 3 mld dolarów.

Czytaj nas na