Американские военные каждую ночь выполняют миссии над Ормузским проливом, поддерживая блокаду иранских портов вдоль водного пути и защищая торговые суда от возможных атак со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает Jerusalem Post.

Защита судоходства

Пилоты и члены экипажа авианосца USS George Washington, который находится в регионе с августа, рассказали изданию о ежедневных операциях и круглосуточном патрулировании пролива. По их словам, воздушное пространство над водным путем шириной около 20 миль насыщено различными воздушными объектами, поэтому у пилотов истребителей мало времени для реагирования на ракеты или другие средства поражения, запущенные с иранского побережья.

Командующий авианосной ударной группой USS George Washington контр-адмирал Джеффри Хаймс заявил, что американские силы стабильно перехватывают угрозы для коммерческого судоходства. По его словам, самолеты оперативно перехватывают и сбивают противокорабельные крылатые ракеты или беспилотники, если они запускаются по судам.

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Центральное командование США заявило, что защита ВМС США позволила партнерам в Персидском заливе экспортировать более 1,5 млрд баррелей сырой нефти с лета. За последние шесть месяцев Ормузский пролив без инцидентов прошли более 3 тыс. коммерческих судов. Глава CENTCOM адмирал Брэд Купер также заявил, что после введения блокады Иран не смог экспортировать нефть.

Нагрузка на технику и персонал

В то же время частые ночные полеты создают нагрузку на самолеты, летные экипажи и механиков, обслуживающих истребители. Офицер технического подразделения авианосца Эдди Шефер объяснила, что интенсивные полеты ускоряют износ техники и увеличивают потребность в техническом обслуживании.

Начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Кодл сообщил, что ВМС учитывают эту нагрузку и создали центр технического обслуживания кораблей на базе Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным WSJ, США содержат на Ближнем Востоке 50 тыс. военных и 20 кораблей, а ежемесячные расходы на боеприпасы, топливо, снабжение и другие нужды составляют от 2 до 3 млрд долларов.

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