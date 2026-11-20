德国和波兰计划在1月政府间磋商前，为落实今年夏天签署的防务协议制定路线图。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯在华沙与波兰同行瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什会谈后表示，《明镜周刊》报道。

军队与国防工业合作

皮斯托里乌斯表示，落实这些协议应加强两国武装部队之间的密切协作，以及双方对欧洲共同承担的责任。科西尼亚克-卡梅什强调，华沙和柏林首先希望发展国防工业领域的合作。

他说，企业的联合倡议应减少欧洲对其他大陆的依赖，保障供应链安全，并确保武器生产达到充足规模。两国于6月签署防务协议，以应对来自俄罗斯这一侵略国的威胁。

保卫北约东翼

皮斯托里乌斯还介绍了为保护北约东翼而开展的现有军事合作。在“Grand Eagle”演习框架内，德国正经由波兰调动超过2000名军人、约50辆履带式车辆和650辆轮式车辆。

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德国以“爱国者”系统和“欧洲战斗机”战斗机支持波兰的防空工作。自夏季以来，两国工程部队一直共同修建防御阵地。

有关历史责任的表态

皮斯托里乌斯指出，鉴于历史因素以及波兰社会部分人群仍对德国持有负面情绪，德国和波兰目前的密切合作并非理所当然。在参观原纳粹集中营奥斯维辛-比克瑙纪念地时，他警告欧洲极端主义和民族主义思潮日益增强。

这位部长还计划访问华沙的无名烈士墓、原华沙犹太人区旧址以及华沙起义纪念碑。

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