Niemcy i Polska planują przygotować mapę drogową wdrożenia umowy obronnej zawartej latem przed konsultacjami międzyrządowymi w styczniu. Poinformował o tym po rozmowach w Warszawie minister obrony Niemiec Boris Pistorius po spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, podaje Der Spiegel.

Współpraca wojska i przemysłu obronnego

Według Pistoriusa realizacja ustaleń ma wzmocnić ścisłą współpracę sił zbrojnych obu państw oraz ich wspólną odpowiedzialność za Europę. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Warszawa i Berlin chcą przede wszystkim rozwijać współpracę w przemyśle obronnym.

Wspólne inicjatywy firm, jak zaznaczył, mają zmniejszyć zależność Europy od innych kontynentów, zabezpieczyć łańcuchy dostaw i zapewnić wystarczającą skalę produkcji uzbrojenia. Państwa podpisały umowę obronną w czerwcu, aby przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Rosji, państwa-agresora.

Obrona wschodniej flanki NATO

Pistorius poinformował również o trwającej współpracy wojskowej na rzecz ochrony wschodniej flanki NATO. W ramach ćwiczeń Grand Eagle Niemcy przerzucają przez Polskę ponad 2 tysiące żołnierzy, około 50 pojazdów gąsienicowych i 650 pojazdów kołowych.

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Niemcy wspierają Polskę w obronie powietrznej systemami Patriot i myśliwcami Eurofighter. Od lata jednostki inżynieryjne obu państw wspólnie budują pozycje obronne.

Wypowiedzi o odpowiedzialności historycznej

Pistorius zaznaczył, że obecna ścisła współpraca Niemiec i Polski nie jest czymś oczywistym ze względu na uwarunkowania historyczne oraz utrzymywanie się negatywnych nastrojów wobec Niemiec w części polskiego społeczeństwa. Podczas wizyty w miejscu pamięci byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau ostrzegł przed nasilaniem się ekstremistycznych i nacjonalistycznych nurtów w Europie.

Minister planuje także odwiedzić w Warszawie Grób Nieznanego Żołnierza, teren byłego getta warszawskiego oraz Pomnik Powstania Warszawskiego.

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