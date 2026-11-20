Германия и Польша планируют подготовить дорожную карту реализации оборонного соглашения, заключенного летом, к межправительственным консультациям в январе. Об этом после переговоров в Варшаве заявил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам встречи со своим польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем, сообщает Der Spiegel.

Сотрудничество военных и оборонной промышленности

По словам Писториуса, реализация договоренностей должна укрепить тесное взаимодействие вооруженных сил двух стран и их общую ответственность за Европу. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава и Берлин прежде всего хотят развивать кооперацию в оборонной промышленности.

Совместные инициативы компаний, по его словам, должны снизить зависимость Европы от других континентов, обезопасить цепочки поставок и обеспечить достаточный объем производства вооружений. Оборонное соглашение страны подписали в июне, чтобы противодействовать угрозе со стороны России, государства-агрессора.

Оборона восточного фланга НАТО

Писториус также сообщил о действующем военном сотрудничестве для защиты восточного фланга НАТО. В рамках учений Grand Eagle Германия перебрасывает через Польшу более 2 тысяч военнослужащих, около 50 гусеничных и 650 колесных машин.

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Германия поддерживает Польшу в противовоздушной обороне системами Patriot и истребителями Eurofighter. С лета инженерные подразделения обеих стран совместно строят оборонительные позиции.

Заявления об исторической ответственности

Писториус отметил, что нынешнее тесное сотрудничество Германии и Польши не является само собой разумеющимся с учетом исторических обстоятельств и сохранения негативных настроений в отношении Германии у части польского общества. Во время визита в мемориал бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау он предостерег от усиления экстремистских и националистических течений в Европе.

Министр также планирует посетить в Варшаве могилу Неизвестного солдата, территорию бывшего Варшавского гетто и памятник Варшавскому восстанию.

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