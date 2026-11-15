以色列情报机构摩萨德据称在土耳其绑架了伊朗前国防部副部长阿里·礼萨·阿斯加里，数周来就以色列军方领航员罗恩·阿拉德失踪一事对其进行审讯，随后将其杀害。据《纽约时报》的一项调查报道，《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

该调查基于对数十名以色列、伊朗和美国官员，以及参与寻找阿拉德人士的采访。三名前美国高级官员中有一人向《纽约时报》讲述了这次行动，他称阿斯加里是在一艘船上被审讯的，其遗体被丢入黑海。

据阿斯加里的妻子称，他于2006年12月从伊斯坦布尔的一家酒店失踪。阿斯加里是伊斯兰革命卫队圣城部队的一名将军，与真主党领导人保持联系，并在阿拉德失踪后不久抵达黎巴嫩。以色列多年来一直否认参与阿斯加里的失踪事件。与此同时，据一名前美国官员称，在随后与美国的谈判中，以色列代表告诉美国代表团，阿斯加里已经死亡。

大马士革行动

《纽约时报》还描述了2021年9月对伊朗将军阿卜杜拉·萨贝里的绑架事件。与萨贝里关系密切的伊朗官员以及一名观看过绑架视频的叙利亚消息人士表示，伪装成搬运工的以色列特工通过了大马士革外交区的检查站。

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据他们称，特工在萨贝里晨跑时将其抓获，对他下药，用一个冰箱包装箱罩住他的头，并用一辆白色商用厢式车将其带走。伊朗消息人士称，他在以色列仅因罗恩·阿拉德一事受到审讯，在长时间审讯后被留在南非约翰内斯堡的一条街道上。萨贝里后来称自己遭到酷刑。

寻找罗恩·阿拉德

时任摩萨德局长戴维·巴尔内亚表示，他授权开展这项行动以获取有关阿拉德的信息，并称这是一项大胆但未成功的行动。此后，摩萨德将搜索重点放在黎巴嫩东部的纳比希特村。

据《纽约时报》报道，以色列情报部门的评估后来发生变化。2006年的一次审查得出结论，有关阿拉德可能被转移至伊朗的信息基于不可靠情报或分析错误。2016年的另一次审查认定，阿拉德很可能于1988年在纳比希特地区死亡。2026年3月，以色列军方在寻找其遗骸期间挖开了村庄墓地的一座坟墓，但没有取得结果。

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